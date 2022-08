L'indice delle società High Tech italiane marcia in positivo (+1,02%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 146.111,4 con un incremento di 1.485,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 785, dopo aver avviato la seduta a 779.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,12%.Tra leitaliane, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,19%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,60%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,88%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,37%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,36%.