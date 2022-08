Siav, debutto positivo su Euronext Growth Milan

Siav

(Teleborsa) -per, società Benefit dal 2021 e operatore leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management. La società offre software, soluzioni in cloud e servizi di outsourcing per la Gestione Elettronica dei Documenti, il Workflow Management, la Fatturazione Elettronica e la Conservazione Digitale. Si tratta della lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 182 il numero delle società attualmente quotate suIn fase di collocamento Siav ha raccolto 4,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'sarà di 5 milioni di euro. Ilal momento dell’ammissione è del 16,66% e ladi mercato all’IPO è pari a 27 milioni di euro. Il titolo guadagna il 4,15% a meta mattina, scambiando a 3,12 euro per azione, rispetto a un prezzo di collocamento fissato in 3 euro per azione."Siamo felici di aver raggiunto questo nuovo traguardo, che rappresenta unache abbiamo sviluppato - ha commentato l'- Ancora di più oggi sentiamo di appartenere a quella parte di Italia che guarda con fiducia al futuro e che lavora con serietà e passione per costruire prospettive migliori per le persone, la comunità e l’ambiente"."Mi sento orgoglioso di rappresentare questa azienda per il valore che i clienti e i collaboratori prima, e da oggi anche il mercato, sanno riconoscere - ha aggiunto - Risponderemo con energia e rinnovato impegno per far crescere l'azienda, investendo per consolidare e aumentare la nostra leadership nel mercato italiano e per".