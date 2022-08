Emak, ricavi crescono del 10,6% nel 1° semestre. Atteso rallentamento

Emak

(Teleborsa) - Il gruppo, quotato su Euronext STAR Milan e attivo nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha realizzato nel primo semestre del 2022pari a 368,2 milioni di euro, rispetto a 333 milioni di euro del pari periodo dell'esercizio precedente, in crescita del 10,6%. L'incremento deriva dallaper il 7,7%, dall'effetto dei cambi di traduzione per il 2,2% e dalla variazione dell'area di consolidamento per lo 0,7%.L’è stato pari a 54 milioni di euro (14,7% dei ricavi) rispetto a 53,7 milioni del pari periodo 2021 (16,1% dei ricavi). Il gruppo ha risentito dell'incremento dei costi delle materie prime e dell’aumento dei costi per servizi, in particolare energia e trasporti. L'è stato di 31,7 milioni di euro, rispetto ai 31,6 milioni nel primo semestre 2021."Siamodei risultati che abbiamo conseguito nel primo semestre: nonostante lo scenario macro economico particolarmente complesso e volatile, siamo riusciti ad ottenere risultati ancora positivi, soprattutto se paragonati ad un anno eccezionale quale è stato il 2021", ha commentato l'Lapassiva è pari a 192,8 milioni di euro (154,4 milioni al netto dell'effetto IFRS16), rispetto a 125,2 milioni al 30 giugno 2021 e 144,3 milioni al 31 dicembre 2021.Per quanto riguarda, il management ritiene realistica la previsione di raggiungere, a fine esercizio, un livello di vendite superiore rispetto ai valori raggiunti in passato, nonostante il rallentamento atteso nel secondo semestre. Il Gruppo "darà, al fine di massimizzare la creazione di valore e mantenere la propria solidità, che costituisce la base per la sostenibilità nel lungo periodo", si legge nella nota sui conti.