Ritorno in classe, Pacifico (Udir): "Per garantire sicurezza addio alle classi pollaio"

(Teleborsa) - "Per poter dare seguito alle indicazioni per il prossimo anno scolastico in caso di innalzamento dei contagi, in cui viene richiesto agli istituti di sanificare in continuazione e garantire il distanziamento minimo bisogna garantire maggiori spazi e anche più personale, possibile solo con il saluto definitivo alle classi pollaio e la conferma dell'organico Covid". È quanto afferma l'Udir in una nota."I presidi in questi giorni continuano a scriverci, hanno bisogno di essere ascoltati – ha affermato–. Vogliono la conferma dell'organico Covid, un aumento importante del numero delle classi per poter attuare quel distanziamento richiesto dall'Istituto Superiore di Sanità".