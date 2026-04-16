Scuola, Anief al MIM per criticità: posti in deroga sostegno, perdenti posto e riduzione classi

"È stata svolta ieri alInnanzitutto, èormai la metà dei posti di sostegno è in deroga e viene quindi affidata ogni anno a supplenti, che non possono garantire la continuità didattica. Occorre dunque stabilizzare la situazione inserendo questi posti nell’organico di diritto". Lo ha dichiarato"È stata poi sollevata la questione dellache ogni anno vede i candidati risultare: è necessario introdurre un sistema strutturale di assegnazione. Ancora, è stata affrontata laper fortunaa favore della salvaguardia dei perdenti posto almeno per il primo biennio. Tuttavia, sono state, anche alla luce del tetto massimo di classi nella scuola secondaria introdotto da quest’anno.Altro tema centrale è quello dellaparticolarmente critico:. Questo fenomeno potrebbe essere sfruttato per ridurre il numero di studenti per classe, portandolo a 15-20 alunni, così da rispettare le norme di sicurezza e favorire una migliore inclusione degli alunni con disabilità. Ciò però non sta avvenendo:, l’organico di posto comune è rimasto invariato rispetto all’anno scorso, si registra unnell’organico di potenziamento e solo un lieve aumento dei posti di sostegno.Infine, è stata affrontata la questione dell’: è stato richiesto che le ore non sufficienti a formare una cattedra non vadano perse, ma vengano utilizzate per le altre classi. Attualmente, infatti, l’insegnamento è previsto solo per quarta e quinta elementare, e", conclude Rosano.