Bonus colonnine, Pingaro (Convergenze): soddisfatti da provvedimenti Governo

Convergenze

(Teleborsa) - "Ritengo che la mobilità sostenibile debba essere un mantra da perseguire da parte di tutti i Governi, in Italia e nel mondo, visto che è un sistema concreto di riduzione dell'inquinamento e di conseguenza del cambio climatico. Non possiamo quindi che ritenercie in particolare degliper le auto e moto elettriche, che puntano, in particolare a far crescere le installazioni nei condomini". È il commento di, amministratore delegato e presidente di, a seguito dell'approvazione del cosiddetto "Bonus colonnine".Il provvedimento è stato adottato dal Governo, su proposta del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM). In particolare, chiarisce il documento, si tratta di un contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. Il, nel limite massimo di 1.500 euro per richiedente e di 8.000 in ipotesi di posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali.L'incentivo è riconosciuto nel, a valere sulle risorse del Fondo automotive. Con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate le procedure per l'erogazione delle agevolazioni previste."In base alla nostra esperienza, data dal lancio sul mercato del nostro network di ricarica per veicoli elettrici chiamato EVO (Electric Vehicle Only) con tecnologia brevettata, siamo convinti che", spiega a Teleborsa l'AD di Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energy 100% green, quotato su Euronext Growth Milan."Noi siamo pronti a dare il nostro contributo e anche cogliere tutte le opportunità che il mercato potrà offrirci, come abbiamo fatto in passato - continua Pingaro - Ricordo la firma dell'accordo strategico siglato con Enel X che ci ha permesso di offrire ai nostri utenti oltre 16 mila punti di ricarica gestiti dalla stessa Enel X. Inoltre stiamo".