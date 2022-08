Antares Vision, ricavi in crescita a doppia cifra nel primo semestre

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha chiuso ildel 2022 con, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+10% YoY escludendo il contributo da M&A) e ordini in crescita del 31% YoY.La business areaha rappresentato il 61% (+15% YoY) dei ricavi netti totali consolidati, mentre la business area(Fast-Moving Consumer Goods, tra cui alimenti, bevande e cosmetica) si è attestato al 39% (+10% YoY). A livello di modello di business, i Servizi e SaaS/Smart Data hanno segnato un +73% YoY. Questi, con margini di profitto più elevati, rappresentano ora il 44% del fatturato totale rispetto al 28% realizzato nel 1H 2021 e al 31% del FY 2021."Nel primo semestre del 2022 Antares Vision ha registrato un importante incremento sia in termini di fatturato che di ordini,: il perdurare dell'emergenza sanitaria, le difficoltà di approvvigionamento di componenti elettronici, i maggiori costi logistici e il conflitto in corso in Ucraina", ha commentato"Abbiamo potuto continuare il nostro percorso di crescita, grazie alla nostra visione di business, come, rappresentando una scelta di valore alle nuove esigenze di mercati, filiere, governi e istituzioni, coerentemente con i trend di consumo", ha aggiunto."Anche grazie agli ordini del primo semestre del 2022, cresciuti del 31%, siamo, con un aumento delle vendite nette consolidate, escludendo le acquisizioni effettuate durante l'anno, tra il +12% e il +18% rispetto ai numeri consuntivi nel FY 2021"", ha concluso Zorzella.