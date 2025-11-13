Antares Vision rivede al ribasso guidance con rallentamento nell'acquisizione ordini

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha fatto registrare un incremento deglidel +9% Y/Y nei primi nove mesi del 2025, rispetto alla crescita del +14% Y/Y registrata nel 1H25. L'aumento non include alcun contratto del business L5. I, pari a 133,7 milioni di euro al 30 settembre 2025, registrano un aumento del +5% (+6% ex. FX), rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Nello specifico, per quanto riguarda il 3Q 2025, l'incremento è del +7% Y/Y e del +10% Y/Y escludendo l'impatto FX.Nel terzo trimestre del 2025 il gruppo ha(-2% su base annua), in continuità con quanto già osservato nel secondo trimestre, in particolare nella Business Unit Life Science & Cosmetic (LS&C), che ha evidenziato nel terzo trimestre una contrazione dell'8%, facendo registrare un calo del -11% sui 9 mesi. Questo rallentamento nell'acquisizione di nuovi ordini è destinato a riflettersi sull'andamento dei ricavi del quarto trimestre, con un impatto parziale sul raggiungimento degli obiettivi di fatturato originariamente previsti per l'intero esercizio.Il gruppo ha: crescita dei ricavi attesa ora flattish / slightly positive, riflettendo l'effetto del minore volume di ordini in alcune Business Unit; margine EBITDA rettificato previsto nella fascia bassa della guidance precedentemente fornita (16–18%), grazie alla rigorosa gestione dei margini di vendita, al controllo dei costi fissi e alle iniziative di efficienza avviate nel corso dell'anno; indebitamento netto/EBITDA, a seguito della revisione dei target economici e mantenendo la previsione assoluta del debito netto (PFN) in linea con il Piano Industriale, il rapporto è stimato in un intervallo compreso tra 2,2x e 2,5x, incluso l'effetto cambio."Il mantenimento di livelli di redditività coerenti con le nostre aspettative è il risultato di una gestione attenta dei costi, del continuo miglioramento dei processi e dell'impegno costante verso la creazione di efficienza operativa", ha detto l'