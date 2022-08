BCE, prossime mosse richiederanno ampia capacità di giudizio banchieri

(Teleborsa) - Ad un anno dal lancio della, che ha assunto come parametro chiave unper ancorare le decisioni di politica monetaria, lamondiale èin seguito alla pandemia ed alla guerra in Ucraina.L'Istituto di Francoforte si è visto costretto ad aumentare ni tassi di interesse ed avviare un. Una mossa ancoraUn report a firma, pubblicato sul blog della BCE, rivela che le decisioni più recenti assunte dal Consiglio direttivo sono ancora giustificate dalla nuova strategia.Secondo gli esperti vi sonodella nuova strategia che hanno supportato il proseguimento dell'orientamento accomodante della politica monetaria durante la fase iniziale di aumento dell'inflazione nella seconda metà del 2021. E queste sono, che consente inevitabili deviazioni a breve termine dell'inflazione dall'obiettivo,della politica monetaria, in modo che le aspettative di inflazione non si stabilizzino al di sotto dell'obiettivo del 2%.All'inizio del 2022 sono aumentate ledall'obiettivo del 2% quindi è stato avviato unche in seguito ha dato il via alladella politica monetaria. La nuova strategia della BCE ha dunque contribuito a un ancoraggio più solido delle aspettative di inflazione sul target del 2%.Da ultimo gli esperti della BCE fano notare che "sebbene il contesto economico fornisca un parametro fondamentale per l'orientamento della politica monetaria, leper la valutazione delle ultime informazioni congiunturali e la determinazione della velocità di adeguamento della politica monetaria".