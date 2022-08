Castelli: 52 miliardi interventi senza scostamento

(Teleborsa) - “in particolare per quelle più vulnerabili. Così si arriva a 52 miliardi di interventi, a saldi invariati, quindi senza nessuno scostamento, che hanno mitigato gli effetti dei rincari". Lo scrive sui social il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,"E questo è stato possibile grazie alla costante: il Patto per l’export, gli oltre 40 miliardi di investimenti programmati nei Comuni e gli interventi di edilizia che sono ripartiti grazie ai bonus. Con la politica economica messa in campo dal Governo Draghi, grazie anche al lavoro centrale ed imponente della struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’abbiamo sostenuta senza esitazioni, mantenendo gli obiettivi di riduzione del deficit e di riduzione del rapporto debito/PIL. A questo le famiglie e le imprese hanno saputo rispondere in modo eccezionale."Anche per questo - conclude Castelli - è fondamentale, in questa fase di incertezza e di peggioramento del quadro internazionale, proteggere questa ripresa. L’Italia ha bisogno di risposte serie, concrete, non di promesse irrealizzabili. Politiche economiche efficaci si possono fare mantenendo i conti in ordine, soprattutto se sono stimolo di sviluppo e produttività.