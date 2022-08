Cina, inflazione ai massimi in 2 anni trainata dalla carne di maiale

(Teleborsa) -, con il dato su base annua che tuttavia risulta inferiore alle attese. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato undopo il 2,5% di giugno e risulta inferiore al 2,9% atteso dagli analisti. Si tratta dell'aumento più elevato degli ultimi due anni, in gran parte a causa dell'L', che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, rimane contenuta, rallentando allo 0,8% a luglio. La Cina ha fissato un obiettivo di inflazione al consumo di "circa il 3%" per tutto il 2022., invece, i prezzi al consumo segnano un incremento dello 0,5%, sostanzialmente in linea con il consensus, dopo il -0,2% precedente."L'inflazione è aumentata solo marginalmente, meno di quanto previsto dal mercato. Il mercato si aspettava un ritmo più rapido dell'inflazione a luglio perché i prezzi di generi alimentari come, ha affermato Zhang Zhiwei, capo economista di Pinpoint Asset Management."Ma i prezzi non alimentari sono effettivamente diminuiti a luglio rispetto al livello di giugno, che riflette la debole domanda interna - ha aggiunto - Ciò è coerente con i deboli dati PMI. Ipotrebbero aver portato a una crescita più debole a luglio".. I prezzi ad agosto hanno mostrato un incremento tendenziale del 4,2% dopo il +6,1% di giugno. Il dato è inferiore al +4,8% atteso.