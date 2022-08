Siemens chiude conti in rosso su svalutazioni Siemens Energy

Siemens

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre dell'esercizio con una, dovuta principalmente allaregistrata per un importo di 2,7 miliardi di euro; l'EPS corrispondentemente è negativo per 2,06 euro.è stato di 2,9 miliardi di euro, con un margine del 17%, entrambi beneficiando dei disinvestimenti nel settore Mobility. Glisono aumentati del 7% a 22 miliardi di euro, mentre isono aumentati dell'11% a 17,9 miliardi di euro, per un rapporto book-to-bill di 1,23.Ilda attività continue e cessate ha raggiunto i 2,3 miliardi di euro nel trimestre.Siemens ha annunciato anche la chiusura della sua partecipazione in Valeo Siemens e l'attività di gestione di posta e pacchi di Siemens Logistics, che hanno generato a flussi di cassa per un totale di 1,5 miliardi di euro non inclusi nel Free cash flow."Abbiamo colto opportunità significative in un contesto di mercato caratterizzato da una forte domanda", ha dichiarato, Presidente e Amministratore delegato di Siemens AG. "Abbiamo nuovamente ottenuto un eccezionale flusso di cassa di 2,3 miliardi di euro, che ha ulteriormente rafforzato la nostra solidità finanziaria. Inoltre, abbiamo implementato in modo coerente e con successo la nostra ottimizzazione del portafoglio e abbiamo fortemente accelerato il nostro programma di riacquisto di azioni", ha affermato, Chief Financial Officer di Siemens AG.