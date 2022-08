Banco BPM positiva su speculazioni operazioni JPMorgan-Credit Agricole

JPMorgan

(Teleborsa) -, che beneficia disul ruolo dinel suo capitale e di potenziali collegamenti con le scelte di. La banca d'affari statunitense ha acquisito unain Banco BPM pari al 5,15% del capitale attraverso strumenti finanziari derivati, secondo quanto risulta dalle comunicazione delle quote rilevanti della Consob.Un articolo di Repubblica ha ricordato che, la banca francese che lo scorso 8 aprile ha acquisito, proprio attraverso l'intermediazione degli americani, una partecipazione del 9,18% nel Banco BPM. "Forse la Consob dovrebbe chiedere alla blasonata banca americanasull'istituto italiano", si legge nell'articolo.Nella calma piatta degli scambi agostani, dove mancano spunti operativi, ciò èil titolo di Banco BPM. A metà seduta si attesta a 2,663 euro per azione, con un aumento del 2,42%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,697 e successiva a quota 2,777. Supporto a 2,617.