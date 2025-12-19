Zenita Group (ex Maticmind), emessi titoli Senior Secured per 375 milioni di euro

BNP PARIBAS

(Teleborsa) -(ex Maticmind), operatore italiano del settore delle infrastrutture digitali integrate e delle soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto, ha. L'operazione, dal valore complessivo di, è stata collocata presso investitori istituzionali con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.I nuovi titoli prevedono una cedola variabile(con un floor dello 0,0%) maggiorato di unosu base annua. I titoli sono stati ufficialmente ammessi alla quotazione sul listino della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione presso il mercato Euro MTF.Il collocamento è statohanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il gruppo dei Joint Bookrunners è stato completato dalla partecipazione di, Banca Akros -e Natixis.Zenita Group destinerà i fondi al, oltre al supporto di acquisizioni strategiche. Una quota delle risorse sarà inoltre impiegata per finalità aziendali generali e per la copertura dei costi operativi e delle commissioni legati all'emissione."Questa operazione di emissione di un bond rappresenta un momento cruciale nel percorso di consolidamento e managerializzazione del Gruppo - ha dichiarato il- Essa conferma la solidità della nostra struttura finanziaria e rafforza le basi per la crescita strategica e le acquisizioni future, confermando la capacità di Zenita Group di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo".