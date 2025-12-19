Zenita Group (ex Maticmind), emessi titoli Senior Secured per 375 milioni di euro

(Teleborsa) - Zenita Group
(ex Maticmind), operatore italiano del settore delle infrastrutture digitali integrate e delle soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto, ha perfezionato l'emissione di titoli Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza nel 2032
. L'operazione, dal valore complessivo di 375 milioni di euro
, è stata collocata presso investitori istituzionali con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.
I nuovi titoli prevedono una cedola variabile indicizzata all'EURIBOR a tre mesi
(con un floor dello 0,0%) maggiorato di uno spread del 5,250%
su base annua. I titoli sono stati ufficialmente ammessi alla quotazione sul listino della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione presso il mercato Euro MTF.
Il collocamento è stato coordinato da un consorzio di primari istituti finanziari internazionali e nazionali
. BNP PARIBAS
, J.P. Morgan
e UniCredit
hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il gruppo dei Joint Bookrunners è stato completato dalla partecipazione di CVC
, Banca Akros - Banco BPM
, BPER
, Crédit Agricole
, Deutsche Bank
, Intesa Sanpaolo
e Natixis.
Zenita Group destinerà i fondi al rifinanziamento integrale dell'indebitamento esistente e di un vendor loan
, oltre al supporto di acquisizioni strategiche. Una quota delle risorse sarà inoltre impiegata per finalità aziendali generali e per la copertura dei costi operativi e delle commissioni legati all'emissione.
"Questa operazione di emissione di un bond rappresenta un momento cruciale nel percorso di consolidamento e managerializzazione del Gruppo - ha dichiarato il CEO Lorenzo Forina
- Essa conferma la solidità della nostra struttura finanziaria e rafforza le basi per la crescita strategica e le acquisizioni future, confermando la capacità di Zenita Group di perseguire ambiziosi obiettivi di sviluppo".