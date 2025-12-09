Milano 14:14
Tages Capital SGR, rifinanziato il portafoglio con linee di credito green loan da 671 milioni di euro

(Teleborsa) - Tages Capital SGR, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets e secondo operatore fotovoltaico in Italia per capacità installata, ha perfezionato l'operazione di tipo green loan - non recourse per un valore pari a 671 milioni di euro per rifinanziare tutto il proprio portafoglio da complessivi ca 272 MWp di impianti fotovoltaici e per finanziare l'esecuzione di ammodernamenti degli impianti ed il repowering con incremento della capacità e con lo sviluppo di impianti di stoccaggio elettrochimico.

Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di sette banche che include Banco BPM, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Société Générale e Unicredit, tutte con il ruolo di mandated lead arranger, lender e bookrunner e green loan coordinator. Unicredit ha anche agito in qualità di Banca Depositaria e Banca Agente.

"Siamo particolarmente soddisfatti per questa operazione che conferma il nostro impegno a individuare soluzioni che migliorino le prestazioni operative e finanziarie del nostro portafoglio, rafforzandone ulteriormente la qualità e la resilienza ed a tal fine adottiamo soluzioni finanziarie sostenibili e in linea con i più avanzati standard ESG in tutti i nostri portafogli - ha detto Umberto Quadrino, presidente della capogruppo Tages e Direttore Investimenti di Tages Capital SGR - Nello specifico del portafoglio del fondo Tages Helios, con questa operazione perseguiamo gli obiettivi di miglioramento industriali e finanziari quali la riorganizzazione più efficiente della catena societaria del portafoglio, l'esecuzione del piano di ammodernamento tecnologico degli impianti e lo sviluppo di impianti di stoccaggio elettrochimico".

(Foto: © rawpixel)
