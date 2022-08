Borsa New York sui livelli della vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.337 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.207 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Leggermente negativo il(-0,65%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,24%).(+3,19%),(+1,02%) e(+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,71%),(-0,66%) e(-0,48%).del Dow Jones,(+4,75%),(+2,47%),(+2,33%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,01%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 1,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.Al top tra i, si posizionano(+4,99%),(+2,59%),(+2,33%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,05%.Calo deciso per, che segna un -3,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,53%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,15%.