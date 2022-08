Authentic Brands acquista Ted Baker per 211 milioni di sterline

Ted Baker

(Teleborsa) - I consigli di amministrazione di Authentic Brands Group (ABG) ehanno raggiunto unda parte di ABG-Robin BidCo (entità di nuova costituzione interamente controllata da ABG) per, azienda britannica di vendita al dettaglio di abbigliamento di alta gamma. Gli azionisti di Ted Baker riceveranno 110 pence in contanti per ogni azione, per una. Si tratta di un premio del 18,2% rispetto alla chiusura del 15 agosto 2022 e dell'11,4% rispetto al 17 marzo 2022, ovvero l'ultimo giorno prima dell'inizio del Periodo di Offerta."In qualità di azienda leader a livello mondiale nella gestione del marchio, ABG ritiene che sarà une accrescerne il valore", si legge in una nota. Negli ultimi dodici anni, ABG ha acquisito partecipazioni di maggioranza in oltre 50 marchi di consumo e intrattenimento. I più noti sono Reebok, Nautica, Eddie Bauer, Spyder, David Beckham e Sports Illustrated.Spicca il volosulla Borsa di Londra, dove si attesta a 108,8, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 109,8 e successiva a quota 111,6. Supporto a 108.