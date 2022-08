BHP, balzo degli utili annuali grazie a rally materie prime

BHP Billiton

(Teleborsa) -, la più grande società mineraria del mondo, ha registrato unpari a 21,32 miliardi di dollari nell', in crescita del 26% rispetto ai 16,99 miliardi di dollari dell'anno precedente, battendo il consensus di 20,89 miliardi di dollari (secondo dati Vuma Financial). Il balzo degli utili riflette costi disciplinati e gli sforzi per aumentare la produzione, realizzando, ha sottolineato la società. Il margine EBITDA sottostante ha raggiunto il valore record del 65% (2021: 64%), mentre anche il free cash flow ha registrato il valore record di 24,3 miliardi di dollari.Il board ha deciso di pagare un dividendo finale di 1,75 USD per azione o 8,9 miliardi di USD, che include un importo aggiuntivo di 0,60 USD per azione (equivalente a 3,0 miliardi di USD) al di sopra della politica di payout minimo del 50%. Ilraggiunge quindi i 3,25 USD per azione, equivalenti a un payout ratio del 77%."Questi ottimi risultati sono stati dovuti a operazioni sicure e affidabili, alla consegna dei progetti e alla disciplina del capitale, che ci hanno permesso di catturare il valore dei forti prezzi delle materie prime - ha commentato il- BHP rimane il produttore di minerale di ferro con il costo più basso a livello globale e ha registrato vendite annuali record dal minerale di ferro dell'Australia occidentale".Con riguardo all'outlook, Henry ha affermato: "Prevediamo che ladi materie prime nel prossimo anno, con il progressivo insediamento del sostegno politico. Allo stesso tempo, prevediamo una causa dell'inasprimento della politica monetaria, nonché la perdurante incertezza geopolitica e le pressioni inflazionistiche. Gli impatti diretti e indiretti della crisi energetica in Europa destano particolare preoccupazione. Mercati del lavoro rigidi rimarranno una sfida per le catene di approvvigionamento globali e locali".