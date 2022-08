Manchester United, famiglia Glazer valuta cessione quota minoranza

Manchester United

Manchester Utd Plc New

(Teleborsa) - Lastarebbe valutando ladel, secondo quanto hanno riferito persone a conoscenza della questione a Bloomberg. I proprietari avrebbero discusso, in via preliminare e senza che sia stata presa una decisione in merito, della possibilità di coinvolgere un nuovo investitore.L'indiscrezione arriva poche ore dopo che l'acquisto del Manchester United è stato oggetto di un, che dopo aver affermato di volersi comprare la squadra ha ritrattato, derubricando il tutto a uno scherzo.Le potenziali trattativedel club inglese, anche se va avanti da anni un duro scontro tra la proprietà e i tifosi. Il defunto Malcolm Glazer ha acquistato il Manchester United con un leveraged buyout nel 2005, gravando il club di enormi debiti e attirando fin da subito la sfiducia dei sostenitori più accaniti.La squadra, secondo quanto riferito dalle persone a conoscenza delle discussioni.Ottima la performance di, che si attesta a 13,44 dollari sulla Borsa di New York, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 13,84 e successiva a 14,74. Supporto a 12,94.