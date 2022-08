MFE in ribasso dopo che Citi riavvia copertura con "Neutral"

MFE A

(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni) si muovea Piazza Affari dopo chehaa causa dell'aumentata incertezza sui ricavi del gruppo. Questa incertezza potrebbe rappresentare un rischio per gli utili e il valore del titolo, scrivono gli analisti, secondo cui la valutazione di MFE sembra a buon mercato "ad appena 7x il potenziale rapporto prezzo/utili e ben oltre il 10% di rendimento del free cash flow". Un previstonel secondo semestre e unacreano però un "rischio in più per chi voglia investire nel titolo".Scivola, che si posiziona a 0,4464 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 0,4422 e successiva a quota 0,438. Resistenza a 0,465.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 0,616Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 0,6072 e successiva a quota 0,5983. Resistenza a 0,6322.