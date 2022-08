Svizzera prevede deficit 2022 di 5 miliardi di franchi per Covid e Ucraina

(Teleborsa) - Lasi attendeper l'anno in corso, pari asecondo la prima stima dell'Amministrazione federale delle finanze, a fronte di un disavanzo preventivato a 2,3 miliardi. Il deficit èattualmente stimate a 7,4 miliardi. Di queste, 6,5 miliardi serviranno ad attenuare le conseguenze della pandemia da coronavirus e 0,9 miliardi circa sono previsti per le persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina.Secondo la stima attuale, nelè prevista un'di finanziamento di 0,7 miliardi di franchi, a fronte di un deficit preventivato a 0,6 miliardi.In base ai dati presentati oggi, le entrate ordinarie dovrebbero essere superiori di 0,8 miliardi rispetto al valore preventivato (+1,0%). Tale risultato è dovuto principalmente a un aumento delle entrate di 1,1 miliardi nell'ambito dell'