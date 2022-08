AO World chiude esercizio in perdita per aumento costi

Ao World

Ao World

(Teleborsa) -, rivenditore britannico di elettronica, ha registrato undi 1,56 miliardi di sterline nell', in calo del 6% rispetto all'esercizio precedente e in aumento del 52% rispetto a due anni fa (periodo che la società ritiene più adeguato per fare paragoni a causa della "straordinaria performance comparativa durante il Covid nel FY21"). L'è stato di 8,5 milioni di sterline (64,4 milioni un anno fa e 22 milioni due anni fa), influenzato dall'aumento dei costi del personale, dall'aumento del marketing e dei costi logistici. Laè stata di 37 milioni di sterline (utile di 20 milioni l'anno scorso e di 1 milione due anni fa)."Gli ultimi 12 mesi sono stati un periodo turbolento per gli affari e per la vendita al dettaglio in particolare, e AO non è stata immune da questi effetti - ha commentato il- Guardando al futuro,, ma i fondamentali fondamentali della nostra attività rimangono solidi. Siamo entrati nel nuovo anno finanziario con un periodo di riallineamento strategico e un focus sulla generazione di cassa e profitto".Le operazioni durante il primo trimestre dell'anno fiscale 2023 sono state "sostanzialmente in linea con le, con ricavi compresi tra 1 miliardo e 1,25 miliardi di sterline e un EBITDA rettificato di gruppo per l'intero anno compreso tra 20 milioni e 30 milioni di sterline.Spicca il volo, che si attesta a 44,83, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 46,81 e successiva a quota 50,69. Supporto a 42,94.