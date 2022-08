Fornitori auto europei, Fitch: margini a rischio con inflazione e carenza gas

Michelin

(Teleborsa) - Isarannoa causa dell'aumento dell'inflazione, della carenza di gas e delle interruzioni della catena di approvvigionamento. Saranno fondamentali l'esposizione all'After-market, i meccanismi di costo pass-through e i piani di emergenza realistici per l'approvvigionamento o la sostituzione del gas per preservare la redditività delle aziende del settore, evidenzia unsul tema.I fornitori con un'elevata esposizione agli OEM (original equipment manufacturer, cioè chi produce sistemi o componenti che verranno utilizzati nel prodotto finale di un'altra azienda), una diversificazione limitata e la mancanza di meccanismi di trasmissione delle materie prime sono i più colpiti. Al contrario, i fornitori con unasono più resilienti alle pressioni inflazionistiche poiché sono in grado di trasferire quasi completamente gli aumenti dei costi ai clienti con ritardi limitati.L'agenzia di rating ritiene che icon un'elevata esposizione al mercato dei ricambi comecome Robert Bosch e, in misura minore, fornitori di medie dimensioni cone attività industriali come, sono in una posizione migliore per affrontare le sfide del settore con un'erosione marginale più contenuta.