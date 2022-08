UniCredit: sostegno a famiglie e imprese dei territori colpiti dal maltempo

(Teleborsa) - Unaper le imprese con sede legale/operativa nella zona colpita dal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori interessati che siano stati danneggiati dall'evento. È uno degliin seguito al maltempo che in questi giorni ha già provocato ingenti danni ai cittadini e alle imprese.Tra le iniziative predisposte da Unicredit anche unper i clienti privati residenti nei Comuni che hanno subìto danni a causa del maltempo e il, con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate, in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti dall'evento."UniCredit, a conferma della propria vicinanza ai territori in cui opera e dell'attenzione verso le necessità delle popolazioni, – spiega– si è attivata prontamente in soccorso di tutte le realtà che stanno subendo danni per il maltempo con un pacchetto di interventi straordinari. La nostra è una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza, a cui daremo seguito con la consueta attenzione alle singole istanze e problematiche".Tutte le agenzie UniCredit del territorio – fa sapere la banca in un nota – sono operative per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l'ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e per ulteriori informazioni.