British Airways, taglierà 10mila voli nella programmazione invernale

Gruppo IAG

(Teleborsa) -, parte del, confermando che le interruzioni causate dalla carenza di personale si prolungheranno almeno sino all'anno prossimo. Una crisi - ricorda il Financial Times - che dura da qualche mese è che è stata innescata dalla massiccia riduzione di personale attuata durante la pandemia, cui si è aggiunto ora un aumento del costo del carburante ed una fase di rallentamento economico.Questo massiccio, quando il sovraffollamento degli aeroporti aveva costretto le compagnie aeree a cancellare i voli. Poi, un piano di austerità ha consentito alle cancellazioni di tornare in linea con la media storica.British Airways prevede die rivedere lache dura fino a marzo, per la quale èdei voli.