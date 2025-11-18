Madrid: giornata depressa per IAG

(Teleborsa) - Retrocede International Airlines Group
, con un ribasso del 2,10%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35
, ad evidenza del fatto che il movimento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,213 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,263. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,187.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)