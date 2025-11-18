Milano 13:30
42.982 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:30
9.543 -1,37%
Francoforte 13:30
23.253 -1,43%

Madrid: giornata depressa per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: giornata depressa per IAG
(Teleborsa) - Retrocede International Airlines Group, con un ribasso del 2,10%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico della multinazionale del settore aereo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,213 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,263. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,187.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```