Madrid: giornata depressa per IAG

International Airlines Group

Ibex 35

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Retrocede, con un ribasso del 2,10%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento dellasubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,213 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,263. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,187.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)