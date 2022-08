Positivi al Covid-19 salgono a 35.360. EMA valuterà nuovo vaccino adatto a Omicron

Pfizer

Moderna

(Teleborsa) -nelle ultime ventiquattr'ore, raggiungendorispetto ai 10.418 positivi rinvenuti ieri. E' quanto emerge dal consueto aggiornamento giornaliero del ministero della Salute. Ieffettuati sonocon un tasso di positività che si attestarispetto a 16,5% di ieri.Lesono cresciute a quotarispetto alle 75 precedenti. Dall'inizio della pandemia le persone decedute in Italia a causa del Covid-19 sono 174.931.Le persone ricoverate insono complessivamente 254 (sette meno di ieri), mentre sono in crescita i, che si portano a 6.378 (74 in più rispetto a ieri).Frattanto, l'autorità europea per i farmaciha fatto sapere chedel Comitato per i medicinali per uso umano, per valutareadattati per il ceppo originale e per la. La medesima richiesta è stata depositata da Pfizer alla FDA, l'autorità per i farmaci americana, che dovfrebbe esprimersi a settembre.