Jackson Hole, occhi puntati su Powell ma non sono escluse sorprese da BCE

(Teleborsa) - Il 27 luglio la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base per la seconda volta consecutiva nel tentativo di riportare sotto controllo l'inflazione più alta degli ultimi 40 anni. Il presidenteha anticipato che potrebbe essere necessario unnella prossima riunione della FED di settembre, e gli investitori attendono con impazienza il suo intervento alper avereIl meeting, ma il, quando interverrà Powell. Il discorso del presidente della FED, in programma poco prima della chiusura dei mercati europei, potrebbe offrire un po' di chiarezza sulla velocità dei prossimi rialzi dei tassi e sulle sue aspettative su quanto alti dovranno salire i tassi prima che l'inflazione sia riportata sotto controllo.A ospitare l'evento sarà come al solito la Federal Reserve Bank di Kansas City, nella cittadina del Wyoming che torna al centro della cronaca finanziaria ogni fine estate. L'edizione del 2022, che segna il 45° anno del simposio, sarà incentrata sul tema "".Il tema di quest'anno esplorerà l'emergere di vincoli economici durante la pandemia e come le. La straordinaria risposta politica globale, e spesso innovativa, alla pandemia suscita inoltre domande su quali aspetti vincolano la politica macroeconomica, come le preoccupazioni sulla sostenibilità fiscale e le dimensioni finali dei bilanci delle banche centrali.Sicuramente gli investitori vorranno capire come la Federal Reserve intende risolvere il, oltre che avere una risposta alla domanda se gli Stati Uniti sono già in recessione o se si stanno dirigendo verso una recessione. Non saranno però solo le parole di Powell ad essere oggetto di attenzione, secondo gli analisti."Mentre tutti guarderanno al discorso di Powell, la- ha spiegato John Plassard, Director & Investment Specialist del Gruppo Mirabaud - Nelle ultime settimane, infatti, sono stati molto silenziosi. Ricordiamo che le aspettative di rialzo dei tassi per la prossima riunione della BCE sono molto alte e che sempre più spesso si chiede a Christine Lagarde di diventare ancora più falco adesso che Mario Draghi non è più alla guida del governo italiano"."Inoltre, se l'eurozona dovesse entrare inprima della fine dell'anno, è probabile che la BCE possaper avere un po' di munizioni", ha aggiunto.