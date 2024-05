Wall Street in rialzo. Bene il tech in attesa dei conti di Apple

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

materiali

sanitario

Boeing

Amazon

Apple

Nike

3M

Johnson & Johnson

Dow

Honeywell International

PDD Holdings

Moderna

Qualcomm

Atlassian

DoorDash

Linde

ANSYS

Automatic Data Processing

(Teleborsa) -, con gli investitori che digeriscono le decisioni della Federal Reserve e le parole del presidente Jerome Powell, aspettando idopo la chiusura del mercato (occhi puntati sul calo delle vendite e sui possibili usi dell'intelligenza artificiale negli iPhone) e ilche sarà pubblicato nella giornata di domani.Nella riunione di ieri la Fed, come da attese, ha(5,25-5,50%) per la sesta volta consecutiva, rilevando la mancanza di miglioramenti nei recenti dati sull'inflazione e suggerendo di non aver fretta di avviare la svolta. In conferenza stampa Powell non si è discostato dai toni del comunicato ha però puntualizzato che sebbene alcune misure dellea breve termine siano aumentate negli ultimi mesi, quelle a più lungo termine sembrano rimanere ben ancorate. Sulnel 2024 (che il mercato stima ormai pari a 1) il presidente ha ribadito che ciò dipenderà dai tempi con cui l'inflazione scenderà verso il target.Sul fronte macroeconomico, le richieste disono state invariate a 208 mila nell'ultima settimana, il risultato poco mosso a 69,4 miliardi di dollari a marzo, il costo unitario del lavoro è salito del 4,7% e laè aumentata dello 0,3% nel primo trimestre.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,42%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 5.039 punti. Poco sopra la parità il(+0,66%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,48%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,93%),(+0,89%) e(+0,67%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,87%) e(-0,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,39%),(+1,83%),(+1,81%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,38%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,21%. Tentenna, che cede l'1,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.Al top tra i, si posizionano(+10,26%),(+9,58%),(+7,72%) e(+6,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,13%. Tonfo di, che mostra una caduta del 5,81%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,96%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,44%.