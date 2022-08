Bristol-Myers Squibb scivola su risultati deludenti studio milvexian

Bristol-Myers Squibb

(Teleborsa) - Seduta difficile al Nyse perche perde il 6,2%, dopo che uno studio clinico di fase intermedia su un suo farmaco candidato per prevenire gli ictus ha mancato l'obiettivo principale.Lo studio sul milvexian non è riuscito a raggiungere l'endpoint primario. Durante il fine settimana, la casa farmaceutica statunitense ha partecipato al Congresso della Società Europea di Cardiologia ed ha annunciato i risultati di uno studio di Fase 2 su milvexian: il farmaco ha mostrato una riduzione del rischio del 30% nelle recidive di ictus ischemico sintomatico ed ha dimostrato un forte profilo di sicurezza, ma non è riuscito a indurre una risposta alla dose.Sulle sorti del farmaco gli analisti si sono mostrati divisi: chi ha considerato questi dati deludenti in vista della Fase 3 e chi si è mostrato più positivo sulle opportunità future.