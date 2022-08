Finanza, i Millennials italiani campioni del risparmio

(Teleborsa) - Sul podio del risparmio in Italia ci sono i Millennials. È quanto emerge da unsu quasi 1000 italiani tra i 18 e i 60 anni realizzato daper analizzare la propensione del Paese al risparmio del capitale in un momento storico economicamente cruciale.Dai risultati raccolti daemerge che sia la fascia 20-30 anni la più propensa al risparmio: nonostante un potere d'acquisto evidentemente ridotto e un contesto salariale non dei più favorevoli, segnalano dalla piattaforma finanziaria, la maggior parte degli investitori privati ha cominciato a occuparsi del proprio capitale sin dalla giovane età, preferendo gli strumenti tradizionali per accrescerne il valore e creare una solida base per il futuro.In particolare,i, con un 24,5% che ha ammesso di aver cominciato il percorso addirittura al di sotto dei 20 anni. La fascia 30-40, invece, è coperta dal 20,3% degli intervistati, mentre gli over 50 sono poco meno del 7%. Quasi assente, infine, la fascia d'età tra i 40 e i 50 anni. Dei 1000 partecipanti che hanno risposto alle domande, proseguono gli analisti, il 21% è in grado di risparmiare tra il 20% e il 30% del proprio reddito mensile, mentre un altro 20% risparmia meno del 10%. Elevata la percentuale di chi mette da parte tra il 10% e il 20% della propria mensilità (35,2%), mentre il 23,6% dei partecipanti risparmia più di un terzo della propria busta paga.Secondo la maggior parte degli intervistati, quasi il 74%, lo scopo è incrementare il capitale, mentre solo l'8,9% risparmia per la pensione. Percentuale bassa anche di chi risparmia per comprare un immobile (4,9%), mentre solo il 3,6% dei rispondenti ha come obiettivo principale quello dei viaggi di piacere. Il pensiero numero uno, per molti, potrebbe non essere la pensione, nonostante il 61,3% abbia risposto positivamente alla domanda se destina una parte del capitale all’età non lavorativa, contro il 36% di chi, invece, non ci pensa affatto.Per raggiungere i propri obiettivi, l'87,7% dichiara di sfruttare le opportunità dei- come azioni, obbligazioni e panieri come ETF e fondi comuni - mentre solo il 2,4% investe in real estate o prodotti assicurativi. Poco usati anche i conti deposito e i conti remunerati (3,4%).Un ulteriore elemento di interesse riguarda il periodo storico nel quale si è registrato ilmentre le riaperture e la graduale ripresa dell'economia hanno coinciso con la difficoltà nel rispettare i target di risparmio. Nello specifico, per il 35,2% il 2020 è stato l'anno in cui è stato possibile risparmiare di più, per il 26,6% lo è stato il 2021, mentre per il 22,6% è stato il 2019 l'anno in cui i risparmi sono aumentati per la maggiore. Con il boom della domanda registrato tra la fine del 2021 e l’anno in corso, solo il 15,5% dei partecipanti ha affermato di aver risparmiato maggiormente durante questo periodo.Per quanto riguarda larisulta evidente che il mondo del risparmio e degli investimenti sia ancora occupato in maggioranza da uomini, che costituiscono il 93% degli intervistati. Percentuale non molto distante da chi ha dichiarato di avere un reddito da lavoro (81,7%), mentre il 93,2% ha affermato di non essere più in età universitaria. Solo il 6,8% di chi ha risposto alle domande è ancora uno studente, mentre il 64,1% ha affermato di portare a casa un reddito lordo superiore ai 30 mila euro annui contro il 35,9% che dichiara un introito inferiore."Il sondaggio –mette in luce da un lato alcune caratteristiche comuni degli italiani (buona capacità di risparmio e maggiore attenzione alla conservazione del capitale), mentre dall'altro evidenzia come sia necessario lavorare ancora molto sulla formazione e l’educazione finanziaria per rendere la materia, che ricordiamo avere un forte risvolto pratico nella vita delle persone, maggiormente inclusiva sotto tutti i punti di vista (età, sesso e luogo in primis). Noi di Investing.com lavoriamo tutti i giorni con questo scopo, fornendo contenuti e dati di qualità in grado di supportare le persone nella raccolta di informazioni il più accurate e comprensibili possibile".