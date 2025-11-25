Educazione finanziaria, Giuseppe Longo (Fondo BCC/CRA): “Essenziale dotarsi di strumenti per decidere il proprio futuro”

(Teleborsa) - "L’: è il punto di partenza per permettere a ogni lavoratore di compiere scelte previdenziali realmente consapevoli.tenore di vita sono due facce della stessa medaglia. Non può esistere l’una senza l’altra.è biografia e pianificazione di vita. Il nostro osservatorio ci restituisce un quadro molto chiaro. Il: gestiamo oSiamo il welfare integrativo di chi, per mestiere, gestisce il risparmio degli italiani". Lo ha dichiaratoDirettore Generale del Fondo Pensione Nazionale per il Personale BCC/CRA, in occasione dell’evento 'Educazione finanziaria e previdenza complementare: l’importanza di conoscere e sviluppare le competenze e le conoscenze', promosso a Roma dall’Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF)."Eppure, su questo tema, vediamo ancora troppa inerzia.intesa come capacità di agire oggi per proteggere il domani, è un cantiere ancora aperto. Per colmare questo gap abbiamo dovuto rivoluzionare il nostro approccio basandoci su tre pilastri:. Il nostro compito per il 2026 sarà far capire che un fondo pensione è non una 'tassa sul futuro', ma è l'unico strumento che permette di trasformare i risparmi di oggi in dignità per domani, investendo, tra l'altro, nell'economia reale del nostro Paese, chiudendo un cerchio virtuoso tra finanza, lavoro e territorio", conclude Longo.