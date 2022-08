ITA, Lufthansa: "Nostra proposta si conferma la migliore per ITA"

Lufthansa,

(Teleborsa) - "Dal nostro punto di vista, laera e continua ad essere la". Così la compagnia aerea tedescain una nota, prende atto della decisione del governo italiano di "intraprendere unae non preveda una completa privatizzazione di ITA".La proposta dellaprevede, lasciandocontro la proposta concorrente di MSC-Lufthansa che prevedeva l'acquisto dell'80%, lasciando in mano allo Stato solo una quota di minoranza del 20%."Anche senza una collaborazione con ITA- si assicura - il Gruppo Lufthansa mantiene un ottimo posizionamento sul mercato italiano. Con la nostra compagnia aerea italiana Air Dolomiti e con tutti i nostri marchi aerei abbiamo già una forte presenza, con circa 4 milioni di passeggeri e oltre 130 partenze giornaliere da 21 destinazioni. Continueremo ad ampliare questo posizionamento con le nostre forze e a sviluppare ulteriormente la nostra offerta per offrire il miglior servizio ai nostri clienti e passeggeri italiani".