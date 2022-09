Starbucks nomina Laxman Narasimhan nuovo CEO, subentra a Schultz

Starbucks

S&P 100

compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo

Starbucks

(Teleborsa) - Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,63%, muovendosi in controtrend rispetto al listino americano positivo.La catena di caffè ha scelto il suo prossimo amministratore delegato:, che subentrerà dal prossimo ottobre a Howard Schultz, il manager che lanciò Starbucks a livello internazionale. Narasimhan che proviene dal gruppo Reckitt Benckiser di cui era chief executive, non assumerà la carica di CEO dell'azienda fino ad aprile.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 85,2 USD e primo supporto individuato a 83,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 86,99.