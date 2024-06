Wall Street tonica su rallentamento inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo il dato inferiore alle attese sull’inflazione americana.Nel mese di maggio, i prezzi saliti del 3,3% su base tendenziale, ma rimasti invariati su base mensile, contro stime per un aumento dello 0,1%. L'attenzione degli investitori si sposta ora sulla Fed che stasera annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse.Per il mercato è scontato che i tassi resteranno fermi, ma indicazioni in tal senso potrebbero arrivare dalla successiva conferenza stampa del presidente, della Fed, Jerome Powell, per comprendere la traiettoria che prenderà la politica monetaria statunitense. Sotto i riflettori le stime aggiornate su economia e inflazione.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno dello 0,76%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.423 punti. Buona la prestazione del(+0,98%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+0,86%).