Energia, Gentiloni: incertezza aumenta il rischio recessione, price cap richiede tempo

(Teleborsa) - "L'incertezza rimane eccezionalmente elevata e il rischio di recessione è in aumento". Lo ha dichiarato il commissario Ue all'Economianel suo intervento alla conferenza annuale del think tank Brugel. "Le prospettive dipendono essenzialmente dall'evoluzione dei– ha spiegato –: potrebbe peggiorare notevolmente rispetto alla nostra linea di base se vedessimo un'interruzione completa del gas russo". "Stiamo superando le nostre divisioni. E ora, finalmente, è possibile una azione per limitare il prezzo dele dele trovare modi di intervenire sul mercato dell'energia per disaccoppiare i prezzi dell'elettricità e del gas", ha affermato Gentiloni."È ragionevole immaginare che se lavoriamo a unlavoreremo a più forti forniture congiunte", ha sottolineato. "Glisono facili da dire e da chiedere, ma abbiamo a che fare con dei giganti, ci sono contratti" che durano anni, la situazione è diversa da quella degli acquisti congiunti dei vaccini. "Non è qualcosa che risolvi in un minuto", ha segnalato, comunque "il mercato si sta muovendo".Gentiloni ha poi sottolineato la necessità di assicurare che "lenon aumentino le pressioni sull'". Tre gli obiettivi delle politiche di bilancio: "proteggere i più vulnerabili dall'impatto degli altidell'energia" con "misure dovrebbero essere temporanee e compatibili con la transizione verde"; "fornire assistenza umanitaria a coloro che fuggono dall'"; terzo, "aumentare gli investimenti pubblici per la, e per la sicurezza energetica".Il Commissario ha infine elencato i criteri per la revisione del: "semplificazione, maggior titolarità nazionale e una migliore esecuzione" per "supportare la sostenibilità del debito e la crescita". "Un modo per farlo – ha dichiarato – potrebbe essere quello di muoversi versoa medio termine che stabilisconoper diversi anni e sono coerenti con la convergenza del debito verso livelli prudenti". "Disporre di un indicatore di spesa potrebbe contribuire in larga misura alla semplificazione, pur mantenendo l'attenzione sui rischi fiscali", ha aggiunto.