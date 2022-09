Bonus trasporti, in una settimana emessi 515mila voucher. Orlando: risultato importante

(Teleborsa) - Ad una settimana dal lancio delsono più diemessi. Lo rende noto l'Ufficio stampa del. Il ministero sottolinea che l'erogazione dei bonus è stata resa possibile "anche grazie all'infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia fra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha permesso a più didi accedere alla piattaforma, dove è possibile in qualsiasi momento fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico".Le risorse economiche del Fondo stanziato per il bonus trasporti sono pari complessivamente ae il voucher consiste in un contributo fino aper acquistare unmensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro. Il bonus trasporti è riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro."In una settimana sono già più di 515mila i voucher emessi nell'ambito del Bonus trasporti. Un risultato importante per una misura a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese di fronte all'inflazione e al caro energia", ha dichiarato il ministro del Lavoro,. "Un aiuto concreto – ha spiegato il ministro – per le persone con reddito inferiore ai 35mila euro annui che utilizzano il trasporto pubblico, locale e nazionale, e un incentivo a una sua maggiore fruizione".