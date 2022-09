BCE si prepara ad avviare dibattito su riduzione bilancio a ottobre

(Teleborsa) -ad avviare il dibattito circa la. E' quanto scrive il Financial Times a proposito dei titoli acquistati negli anni scorsi con i vari piani di emergenza e quantitative easing, alla cui scadenza la banca centrale continua ancora oggi a reinvestire i capitali rivenienti dai titoli giunti a scadenza.Ilha più volte assicurato che avrebbe continuato adi tempo dopo il primo rialzo dei tassi. Ed ancora ieri, durante la conferenza stampa seguita al meeting di politica monetaria, laha definitoed ha assicurato che non si è parlato affatto della riduzione del bilancio.Ma a quanto paree l'orizzonte temporale si sta accorciando, perché il quotidiano britannico, citando fonti anonime coinvolte nelle discussioni, indica la data delin merito, quando si riunirà il consiglio direttivo non monetario a Cipro.In quell'occasione - scrive il quotidiano britannico - non vi saranno conferenze stampa e, mentre lapotrebbe essere il. L'avvio delle operazioni potrebbe poi concretizzarsi, proprio come stanno facendo la Fed e la Bank of England, è probabile chea lungo termine dei governi dell'Eurozona, dal momento che i rendimenti si sono già portati di recente sui massimi degli ultimi otto anni. Un problema grande soprattutto per i, perché farebbesul debito, ma Francoforte non può più attendere e deve avviare un'azione più risoluta contro l'inflazione, il nemico comune delle banche centrali.