Centrale del Latte d'Italia, cresce fatturato ma cala redditività nel semestre

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, in calo rispetto ai 6,8 milioni di euro del primo semestre 2021, che beneficiava del provvisorio effetto fiscale per il rilascio di imposte differite passive relativo all’affrancamento dei disallineamenti derivanti dall’operazione di fusione, così come previsto dal decreto Decreto Agosto.Ilsi è attestato arispetto ai 136 milioni del 2021, grazie alla capacità di acquisire nuova clientela nel comparto Dairy e di un incremento del prezzo medio di vendita conseguente alla crescita dell'inflazione.si attesta adi euro, in calo rispetto ai 13 milioni del 2021. Ilè pari adi euro, in diminuzione rispetto ai 4,4 milioni di euro precedenti (-13,7%)Migliora ladi 3,1 milioni di euro, che passa da –42,2 milioni di euro del 31/12/2021 a –39,1 milioni di Euro del 30/06/2022, grazie alla capacità della Società di generare cassa dall’attività operativa.