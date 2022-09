Seduta positiva a New York. Focus su banche centrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, dopo che il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha detto che occorre agire in modo diretto e forte contro l'inflazione. Sempre più hawkish anche la Banca centrale europea che, in linea con le attese, ha alzato di 75 punti base i tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,61% a 31.775 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.006 punti. Poco sopra la parità il(+0,5%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,5%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,77%),(+1,74%) e(+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,44%.del Dow Jones,(+2,36%),(+2,31%),(+1,44%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.Al top tra i, si posizionano(+18,85%),(+5,10%),(+4,73%) e(+4,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,38%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,8%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,5%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 9,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0%).