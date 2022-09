Lufthansa, accordo con piloti: aumento salari e stop a scioperi

Lufthansa

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea tedesca, e il sindacato dei piloti tedeschi Vereinigung Cockpit hanno concordato undi Lufthansa e Lufthansa Cargo, che in cambio. Gli equipaggi della cabina di pilotaggio riceveranno un aumento della paga mensile di base di 490 euro ciascuno in due fasi (per un totale di 980 euro), con effetto retroattivo dal 1 agosto 2022 e dal 1 aprile 2023.La società e il sindacatosu vari argomenti fino al 30 giugno 2023, concordando di mantenere la riservatezza su ulteriori argomenti e colloqui."L'aumento dello stipendio base con importi base uniformi porta all'auspicato- ha commentato Michael Niggemann, Chief Human Resources Officer e Labor Director di Deutsche Lufthansa - Ora vogliamo sfruttare i prossimi mesi in un dialogo di fiducia con Vereinigung Cockpit per trovare e implementare soluzioni sostenibili. L'obiettivo comune è continuare a offrire ai nostri piloti posti di lavoro attraenti e sicuri con prospettive di ulteriore sviluppo in futuro"."I, ma i punti da negoziare possono ora essere discussi in un contesto confidenziale", ha detto Matthias Baier, portavoce di Vereinigung Cockpit.