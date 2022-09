Piovan, Kepler Cheuvreux riduce target price e conferma Buy

Piovan

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha ridotto a(da 13,50 euro) ilsul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari. Ilè stato confermato a. Gli analisti sottolineano che i risultati del primo semestre 2022 hanno indicato una certa pressione sui margini, unita ad alcuni ritardi di consegna dovuti alla carenza di componenti, che l'azienda conta di recuperare nel secondo semestre.Kepler Cheuvreux ha aumentato leggermente le stime sui ricavi deldel +1,2% a 475,3 milioni di euro, tenendo conto di un impatto forex più favorevole, che ha più che compensato le stime organiche inferiori. L'EBITDA rettificato è stato tagliato del -10% a 56,6 milioni di euro, con il margine in calo dal 13,4% all'11,9%. Ridotte anche le stime su ricavi ed EBITDA per il. Per l'esercizio, ora si aspetta un margine EBITDA del 13,1% (in precedenza del 13,8%), "ma chiaramente maggiori dettagli sule il suo impatto saranno cruciali per la traiettoria del margine", viene sottolineato nella ricerca.