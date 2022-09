MISE, startup e PMI innovative +1,8% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Al 1° luglio 2022 leiscritte al Registro delle imprese eranodi recente costituzione, un datorispetto al trimestre precedente, con 259 nuove unità. Risultano in crescita anche le, con un, per un totale del 17,4%.E' quanto emerge dal report trimestrale realizzato dalin collaborazione con, secondo cui le attività a maggiore incidenza si confermano la produzione di software, consulenza informatica, ricerca e sviluppo, fabbricazione di macchinari e prodotti elettronici.Riguardo alla distribuzione territoriale, lasi conferma la prima regione in cui risiede, segue il Lazio con il 12,1% del totale nazionale (+45 startup rispetto al trimestre precedente) e la Campania con il 9,2% (+33 startup rispetto al trimestre precedente).A livello di, tra le prime dieci ci sono:(2737 startup),(1599),(675), Torino (532), Bari (362), Bologna (358), Padova (331), Salerno (302), Bergamo (291) e Brescia (286). Se si considera invece il numero di startup innovative in rapporto al numero di nuove società di capitali troviamo tra le prime dieci province: Trento, Milano, Terni, Potenza, Udine, Pordenone, Pisa, Trieste, Bologna e Ascoli Piceno.Anche i dati presentati dal report trimestrale delconfermano ilconcessi: sonodel Fondo e tra esse alcune hanno ricevuto più di un prestito.Nel secondo trimestre 2022, il Fondoverso startup innovative, con unarispetto al precedente trimestre, e il totale dei finanziamenti potenzialmente mobilitati si attesta intorno ai, in aumento del 44% rispetto al periodo gennaio-marzo 2022. Nel secondo trimestre, inoltre, ilammonta a, in crescita del 34% rispetto al trimestre precedente.