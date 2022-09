MPS, esposto di Bluebell a Consob: chiarire ruolo di Anima

Anima

MPS

(Teleborsa) -, investitore attivista focalizzato sulle società quotate europee, hachiedendo chiarezza sulle indiscrezioni che hanno infiammato ilnelle scorse sedute, e in particolare sulla possibile. Secondo indiscrezioni rilanciate da diversi quotidiani , il gestore patrimoniale italiano potrebbe contribuire con 150-250 milioni di euro all'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, a seconda di come sarebbero stati rivisti i termini della sua partnership con l'istituto di credito.Secondo, co-fondatore di Bluebell, l'ingresso di Anima nel capitale di MPS "a fronte di un corrispettivo nella forma di rafforzamento degli accordi commerciali, ha ilche i clienti di MPS saranno chiamati a pagare (sic!). Tutto questo minerebbe l'integrità del capitale", si legge nell'esposto."Resta poi da capire" se Anima parteciperà "con il proprio" oppure con le "risorse del risparmio gestito magari utilizzando le", aggiunge la lettera."A me sembra che le notizie pubblicate (non smentite né dané da) - certamente idonee a condizionare le quotazioni di borsa di entrambe le società -della Consob. Chiedo dunque alla Consob di esercitare i poteri di cui all’art 114 TUF onde ingiungere sia a MPS che ad Anima (entrambe società quotate) diconfermando (o smentendo) le notizie pubblicate sui giornali fornendo al contempo tutti gli elementi necessari alla loro corretta valutazione", conclude la missiva.