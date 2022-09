USA, inflazione agosto a +8,3%: sopra le attese

(Teleborsa) -, non continuando a mostrare quella moderazione in cui analisti e consumatori speravano. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un, contro il -0,1% del consensus e dopo il +0% del mese precedente., la crescita dell'inflazione è stata dell', inferiore al +8,5% del mese precedente ma superiore al +8,1% atteso dal mercato.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia,, ha registrato un aumento dello 0,6% su base mensile, rispetto allo 0,3% del mese precedente e al +0,3% atteso. Il dato tendenziale attesta un aumento del 6,3%, superiore al +5,9% del mese precedente e al di sopra delle aspettative (+6,1%).L'aumento degli indici dell', dele delleè stato il maggiore tra i molti contributori all'aumento mensile dell'inflazione. Questi aumenti sono stati per lo più compensati da un calo del 10,6% dell'indice della. L'indice del cibo ha continuato a salire, aumentando dello 0,8% nel mese, mentre l'indice del cibo in casa è aumentato dello 0,7%. L'indice energetico è sceso del 5% nel corso del mese a causa del calo dell'indice della benzina, ma gli indici dell'elettricità e del gas naturale sono aumentati.L'indice energetico è aumentato del 23,8% per i 12 mesi terminati ad agosto, un aumento minore rispetto all'aumento del 32,9% per il periodo terminato a luglio. L', il più grande aumento in 12 mesi dal periodo terminato a maggio 1979.