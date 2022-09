Energia, S&P: "Con nuove politiche UE possibile riduzione dei rischi per i mercati"

(Teleborsa) - La riorganizzazione energetica dell'Europa potrebbe ridurre i rischi per i mercati elettrici e del gas. È quanto emerge da unche analizza i potenziali impatti delle diverse politiche attualmente in fase di studio a livello europeo."L'Ue – si legge nel report – sta valutando diverse misure politiche per affrontare la crisi energetica, tra cui ile la definizione di undell'Ue o del gas utilizzato per la produzione di energia. Sono allo studio anche, anche di energia elettrica. Per preservare la stabilità del sistema finanziario, l'Europa sta inoltre affrontando i gravi problemi di liquidità di alcuni operatori e borse elettriche: i governi svedese, finlandese e britannico hanno annunciato separatamente linee di liquidità ai partecipanti solvibili per un valore complessivo di oltre 80 miliardi di euro. Le proposte politiche del Regno Unito mirano invece a ridurre i costi dell'energia per famiglie e imprese, limitando il costo unitario. Si potrebbero introdurre ulteriori riforme incentivando la produzione di petrolio e gas, eventualmente anche con la tecnica del fracking".Secondo S&P, ilnel contribuire a un ripristino del normale funzionamento dei mercati, nel ridurre la volatilità dei prezzi e nel consentire alle utility di coprire i guadagni con oneri di liquidità sostenibili "dipenderà in ultima analisi dallae da come interagiranno".Sebbene ilappaia fattibile (anche nel Regno Unito), la loro attuazione "sarà complessa nei mercati europei dell'energia elettrica, molto frammentati, e richiederà tempo, aumentando ulteriormente la pressione sull’accessibilità e sulla riduzione della domanda"."L'ultimo trimestre, e in particolare le ultime tre settimane, indica che le borse elettriche e del gas in Europa non stanno funzionando come previsto – ha affermato il–. Con la riduzione della liquidità, gli scambi rischiano il congelamento. E peggio ancora – ha aggiunto Dubois-Pelerin – se un partecipante al mercato dell'energia, anche piccolo, non rispettasse i suoi obblighi di deposito di garanzie, questo potrebbe avere gravi conseguenze per il funzionamento dell'intero mercato e del sistema finanziario in generale".