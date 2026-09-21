REVO Insurance, Equita alza target price e vede upside da nuove iniziative

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 24 euro per azione (dai precedenti 22,5 euro) il target price su REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.



Gli analisti scrivono che REVO conferma un approccio dinamico alla crescita aziendale, puntando sull'apertura di nuovi mercati e canali distributivi, anche attraverso opzioni di crescita esterne. L'acquisizione di Eurocaution nel Benelux e il nuovo accordo di bancassicurazione con Unicredit sul rischio Cyber ??rappresentano gli ultimi passi in questa direzione, offrendo entrambi un potenziale di crescita superiore agli obiettivi previsti.



"Continuiamo a considerare REVO un profilo interessante nel settore assicurativo italiano, con un significativo potenziale di crescita e leve non ancora pienamente sfruttate - si legge nella ricerca - Confermiamo il nostro rating Hold, in quanto riteniamo che l'attuale premio di valutazione rispetto al settore (P/E rettificato 2028 a 15x contro la media dei principali concorrenti P&C di circa 11,2x) rifletta già le prospettive di crescita più solide e (almeno in parte) l'attrattiva speculativa del titolo".



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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