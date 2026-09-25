ERG firma Power Purchase Agreement con Glencore per fornitura di 800 GWh in Polonia

(Teleborsa) - ERG , primario produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, ha sottoscritto un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 5 anni con Glencore, uno dei maggiori trader di materie prime a livello globale, per la vendita dell'energia prodotta da tre parchi eolici del Gruppo in Polonia. L'accordo, di profilo baseload con validità dal 1° gennaio 2027, riguarda la fornitura di 164 GWh annui di energia rinnovabile dei parchi di Radziejów, Slupia e Szydlowo, corrispondenti a circa il 70% della produzione attesa degli impianti, per un volume complessivo di circa 820 GWh nel periodo concordato.



"Il PPA con Glencore, primaria società attiva sui mercati energetici internazionali, rappresenta un ulteriore passo nell'attuazione della nostra strategia di stabilizzazione dei ricavi attraverso contratti di lungo termine - ha detto Paolo Merli, AD di ERG - Grazie a questo accordo, che valorizza il nostro portafoglio eolico in Polonia e conferma la leadership del Gruppo nel mercato internazionale dei PPA, la produzione di energia annua contrattualizzata da ERG negli ultimi 5 anni raggiunge circa 4 TWh, pari a circa il 45% della generazione complessiva".

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