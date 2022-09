Francia, aumento limitato al 15% per tariffe gas ed elettricità

(Teleborsa) - La premier francese Elisabeth Borne ha annunciato l'estensione al 2023 dello scudo tariffario che prevede un. I limiti costeranno al governo 16 miliardi di euro il prossimo anno, ha puntualizzato il ministro delle finanze Bruno Le Maire, aggiungendo che i prezzi sarebbero aumentati del 120% senza l'approvazione di questo nuovo limite.Secondo le stime del governo, ci sarà: un aumento medio delle bollette di circa 25 euro al mese per le, invece di circa 200 euro al mese senza scudo tariffario; un aumento medio di circa 20 euro al mese per le, invece di 180 euro al mese, senza scudo tariffario.Per aiutare i meno abbienti saranno predisposti aiuti specifici, condi 100 o 200 euro che saranno corrisposti entro fine anno a 12 milioni di famiglie."Solo lae laci permetteranno di evitare tagli" del gas in caso di inverno molto freddo, ha detto Elisabeth Borne.