BNL BNP Paribas capofila per finanziamento a Marchiol

BNL BNP Paribas

(Teleborsa) -guida un pool di banche per un'operazione di. La Società trevigiana, attiva da più di 70 anni in Triveneto come, offre un'ampia varietà di prodotti e servizi dedicati sia al settore civile sia industriale. Il gruppo, che conta 700 dipendenti, 20 filiali in Italia e 3 in Slovenia, è stato fondato dalla famiglia Marchiol che lo gestisce da tre generazioni.Il contratto di leasing ha un. Oltre a BNL Leasing S.p.A., in veste di Global Coordinator, Bookrunner, Banca Depositaria e Banca Agente, ha operato BPCE Lease - Gruppo BPCE, quale Global Coordinator e Bookrunner; gli istituti di credito proponenti l'operazione sono BNL BNP Paribas e Cassa di Risparmio di Bolzano - Sparkasse.Il finanziamento, di complessivi 45 milioni di euro, è: un leasing immobiliare della durata di 12 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di 24 mesi, per finanziare la costruzione del centro logistico di Roncade; un leasing strumentale, per l'acquisto e l'installazione del magazzino automatizzato, della durata di 6 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di 12 mesi."Questa operazione - ha dichiarato- è coerente con la nostra strategia di sostegno e vicinanza alle realtà produttive del territorio, veri e propri volani dell'economia reale e fattori di sviluppo. Mettiamo a disposizione delle aziende il know-how della Banca e le specializzazioni delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia, per supportare azioni di business che puntino ad una crescita industriale all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione"."Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il- per l'accordo raggiunto con il pool di banche, con in testa BNL BNP Paribas. È un passaggio che permette al Gruppo di procedere senza ritardi alla realizzazione degli investimenti programmati. Il nuovo centro logistico consentirà a Marchiol di consolidare le proprie quote di mercato, migliorando ulteriormente il servizio offerto alla propria clientela".Per gli aspetti legali inerenti il finanziamento, Marchiol S.p.A. si è avvalsa di Deloitte Legal, mentre gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo Studio Legale Legance.